Peter Fox und Pur Freude und Frust lagen am Stausee dicht beieinander

Peter Fox sorgte am Freitagabend mit seiner Band für ein weiteres Open-Air-Highligjht in Losheim am See. Als der Sänger die Bühne betrat, brandete tosender Jubel der 19 000 Konzertbesucher auf. Fox legte sofort los und entfachte in weiten Teilen des Strandbades Partystimmung. Mit im Gepäck hatte der Berliner Musiker die Lieder seiner aktuellen CD „Love Songs" und eine Band, die den Rhythmus seiner Musik perfekt umsetzte. Dazu kam ein Bühnenbild, das mit Lichteffekten stimmig in Szene gesetzt wurde. Dann gab es noch eine kleine Liebeserklärung an die Besucher: „Ich bin so dankbar, dass ihr alle gekommen seid. Ohne Euch könnten wir nicht das machen, was wir am liebsten machen: Musik.“ Fox war aber nicht der einzige Showact am Abend. Die Band „Bensh“ begeisterte als Support und brachte die Menge zuvor in Stimmung.