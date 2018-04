Online-Oma gesteht in Losheim, gar keine Enkel zu haben

Das erste Buch „Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker“ erschien 2014. Dem Bestseller folgten mittlerweile sieben Bücher mit einer Gesamtauflage von weit über eine Million. „Eine Renate-Bergmann-Lesung ist etwas ganz Besonderes. Anke Siefken verkörpert Frau Bergmann, tritt mit Kostüm und Perücke auf und fasziniert die Besucher mit eingestreuten Spielszenen, die die Lesung von Autor Rohde auflockern. Ein kleines Bühnenbild und Requisiten runden die Show ab und macht sie zu einem Erlebnis“, sagen die Veranstalter. Zu sehen ist die Online-Oma mit ihrem neuen Buch „Ich habe gar keine Enkel“ am Dienstag, 6. November, 19 Uhr im Kino in Losheim am See.

Karten sind im Ticket Büro der Stadthalle Merzig, in der Tourist-Info Losheim und in allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich. Infos unter Tel. (0 68 61) 9 36 70, oder im Internet,