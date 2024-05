Von Mai bis November Neues Kulturprogramm lockt ins Kino

In diesem Jahr können Besucher nicht nur Kinofilme in den Lichtspielen Losheim sehen. Gleich sechs Kulturveranstaltungen sorgen für Abwechslung: von Konzerten über Lesungen bis hin zu Kabarett. Mit der neuen Reihe „Kultur im Kino“ wollen die Filmfreunde Losheim das kulturelle Angebot in der Region erweitern. Nach drei erfolgreichen Testläufen im vergangenen Jahr kann der Verein jetzt mit einer Förderung etwas Neues wagen.