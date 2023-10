Rat beschließt einstimmig Klimaschutzkonzept Wie Losheim seinen Treibhausgas-Ausstoß senken will

Losheim am See · Die Gemeinde Losheim am See hat seit kurzem ein integriertes Klimaschutzkonzept. Darin sind fünf Handlungsfelder genannt, in denen die Gemeinde mit verschiedenen Maßnahmen ihren Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emmissionen leisten will.

13.10.2023, 17:00 Uhr

In Sachen Photovoltaik-Anlagen will die Gemeinde Losheim in den kommenden Jahren noch einen Zahn zulegen – das ist einer der wesentlichen Punkte im neu beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzept der Stausee-Kommune. Foto: dpa/Marijan Murat

Helmut Harth war sichtlich zufrieden: „Das ist ein Meilenstein für unsere Gemeinde“, sagte der Bürgermeister von Losheim am See, als der Gemeinderat zur Verabschiedung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stausee-Kommune schritt (die SZ berichtete). Einstimmig billigte das Gremium das knapp 150 Seiten umfassende Papier, das in einem gut zwei Jahre dauernden Prozess erarbeitet worden ist, mit dem Ziel, „die Gemeinde zukünftig noch klimabewusster auszurichten“, wie es von Seiten der Verwaltung hieß.