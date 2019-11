Feuerwehr Mitlosheim : Dominik Jung zum neuen Löschbezirksführer gewählt

Mitlosheim Die Mitlosheimer Wehrleute haben den 28-jährigen Oberlöschmeister, der auch Jugendwart ist, in sein neues Amt gewählt.

Zur Wahl einer neuen Führungsspitze trafen sich kürzlich die Mitglieder des Löschbezirkes Mitlosheim in ihrem Feuerwehrgerätehaus. Der stellvertretende Löschbezirksführer Peter Hoff begrüßte neben der Mannschaft den Wehrführer der Gemeinde Losheim am See, Andreas Brausch, sowie den Feuerwehrsachbearbeiter der Gemeinde, Thomas Lang. Die Versammlung mit Neuwahlen war notwendig geworden, nachdem der bisherige Löschbezirksführer Holger Steffen zum 30. September sein Amt nach fünf Jahren niedergelegt hatte.