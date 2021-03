Gemeinderat gibt grünes Licht : Neuer Pächter für den Campingplatz in Losheim

Der Campingplatz in Losheim hat ab dem 1. Mai einen neuen Pächter. Foto: Ruppenthal

Losheim am See Der Campingplatz in Losheim am See bekommt ab dem 1. Mai einen neuen Pächter. Wie Bürgermeister Helmut Harth der SZ bestätigte, sprach sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür aus, einen entsprechenden Vertrag zu unterschreiben.

Bei dem neuen Pächter handele es sich um die Wellnester Losheim am See GmbH, welche sich laut Harth derzeit in Gründung befinde.

Bis zum Beginn des neuen Vertrags steht für die Gemeinde Losheim am See und den Pächter noch einiges an. Bereits vor Vertragsbeginn soll die Gesellschaft eingebunden werden, um Anfang Mai einen fließenden Übergang zu gewährleisten. Nach Harths Worten soll nach Ostern zusammengetragen werden, was alles zu tun ist, um entsprechende Konzepte zu entwickeln. Unter anderem sollen die Sanitäranlagen erneuert werden, außerdem soll ein Fokus auf Familienurlaube sowie Outdoor-Sport, Wellnes und weitere Bereiche gelegt werden. Ebenfalls werde der Campingplatz um neue Übernachtungsformen wie Tiny-Häuser ergänzt, berichtete Harth weiter. „Nach Ostern ergeht auch ein Schreiben an die Jahrescamper, um sie zu informieren“, kündigte der Bürgermeister weiterhin an.