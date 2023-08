Neue Info-Tafel Wie Mitlosheim zu seiner Marienkapelle kam

„Nach der Aufstellung der Info-Tafel am Bildstöckchen im Wald zwischen Losheim und Bachem im vergangenen Jahr und dieser neuen Info-Tafel an der Mitlosheimer Marienkapelle sind weitere Hinweistafeln bereits in Planung“, verriet Ruth Selzer zum Abschluss. „Ganz besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle noch bei meinen Vereinskollegen Hermann Höwer und Otto Fuhrmann, die mich bei der Umsetzung tatkräftig durch ihre Recherchen unterstützt haben. Auch dem Ehepaar Renate und Arnold Schwickerath will ich danken, das schon seit vielen Jahren die Kapellenanlage ehrenamtlich pflegt und damit aktiv zum Erhalt dieser schönen Andachtsstätte beiträgt. Gemeinsam mit der Gemeinde prüfen wir nun, ob wir die etwas verwitterte Holztafel am Eingangsportal zeitnah ersetzen können.“