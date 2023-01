Aluminium soll Holz ersetzen : Seerundweg in Losheim bekommt eine neue Brücke

Losheim Wegen der Bauarbeiten wird der Seerundweg auf Höhe der alten Brücke ab Montag, 9. Januar, gesperrt sein. Es gibt aber Alternativen.

Die in die Jahre gekommene Holzbrücke am Seerundweg des Stausees Losheim wird durch eine moderne Aluminium-Holz-Konstruktion ersetzt. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Diese neue Brücke ist künftig auch für Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge befahrbar und verbessert die Infrastruktur am Stausee. Am Donnerstag starteten bereits die Vorbereitungsarbeiten. Ab Montag, 9. Januar, beginnen die Bauarbeiten, weswegen die aktuelle Brücke gesperrt sein wird. Der Seerundweg wird von der Westseite kommend, in Richtung Kneippanlage den Saar-Hunsrück-Steig entlang über einen Pfad umgeleitet. Über die Ostseite kommend wird der Seerundweg ab dem Abzweig „Saar-Hunsrück-Steig, Traumschleifen und -schleifchen“ gesperrt. Ausweichmöglichkeiten zum Spazieren, Joggen und Wandern gibt es in unmittelbarer Nähe, beispielsweise das Traumschleifchen Sonnenrunde“, erklärt Bürgermeister Helmut Harth.