Fußball : Hohe Auszeichnung für Schiri aus Britten

Frankfurt/Britten Tobias Ewerhardy landet bei der Kür der „Nachwuchs-Schiedsrichter des Jahres“ auf Platz zwei.

Tobias Ewerhardy wird Zweiter bei den „Nachwuchs-Schiedsrichtern des Jahres“

Ewerhardy, der aktuell in der Oberliga und in den höchsten saarländischen Spielklassen eingesetzt wird, erhielt die Auszeichnung aus der Hand des ehemaligen Fifa-Schiedsrichters Florian Meyer. Er berichtete in seiner Laudatio davon, dass Ewerhardy schon als Kind auf dem Schulhof dafür gesorgt habe, dass die Regeln eingehalten werden – womit wohl auch der Grundstein für die Schiedsrichterei gelegt wurde.