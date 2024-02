Nachruf Altbürgermeister Raimund Jakobs aus Losheim ist tot

Der Losheimer Altbürgermeister Raimund Jakobs ist am Sonntag gestorben. Das hat die Gemeindeverwaltung bestätigt. Erst wenige Tage zuvor war der einstige langjährige Rathauschef 96 Jahre alt geworden. Jakobs war eine der prägendsten Persönlichkeiten der Gemeinde Losheim am See. Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement und berufliches Wirken zugunsten seiner Heimatgemeinde wurde ihm 2006 das Bundesverdienstkreuz verliehen.