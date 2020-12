Citroen Berlingo beschädigt : Unfallflucht in Losheim: Polizei sucht Zeugen

Losheim Zeugen eines Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers sucht die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern.

Wie die PI am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall in der Vogteistraße in Losheim: Am Samstag, 12. Dezember, hat in der Zeit zwischen 2 Uhr nachts und 18.30 Uhr ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren das in Höhe des Anwesens Nummer 5 geparkte Fahrzeug, einen Citroen Berlingo, mit SB-Kennzeichen beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich von dannen, ohne sich um den von ihm hinterlassenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.