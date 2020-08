Nach Unfall in Losheim : Polizei sucht Eigentümer von beschädigtem Auto

(Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Losheim Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunkelblauen Autos, das am Mittwochmorgen in der Merziger Straße in Losheim geparkt war. Das Auto, laut Polizei-Inspektion Nordsaarland vermutlich ein Volkswagen, wurde gegen 9.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer sieben bei einem Unfall beschädigt.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, war das Auto aber weg – möglicherweise hatte der Fahrer den Schaden nicht bemerkt, wie die Polizei annimmt.