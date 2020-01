Diebstahl in Losheim : Auto vom Parkplatz gestohlen

Losheim Zwei Unbekannte haben am Freitagabend in Losheim einen grauen 7er VW-Golf Variant gestohlen. Das hat die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitgeteilt. Der Wagen stand auf dem Parkplatz der Spielothek „Spielkönig“.

Nach Darstellung der Polizei hatten die Täter in einem unbeobachteten Moment die Winterjacke des Autobesitzers gestohlen, in der sich der Fahrzeugschlüssel des Wagens mit Trierer Kreiskennzeichen befand. Anschließend machten sich die Diebe mit dem VW davon. Am Samstag erhielt die Polizei einen Hinweis aus der Bevölkerung, der zu dem gestohlenen Wagen führte. Er stand auf einem Feldweg im Bereich der Sandgrube Laux in Niederlosheim – ohne Kennzeichenschilder. Der Wagen ist laut Polizei zur Spurensicherung sichergestellt worden.