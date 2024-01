Mysterienspiel in Losheimer Pfarrkirche Wer kennt die Heilige Lüfthildis?

In Lüftelberg, einer 1300 Seelen-Gemeinde, das zu Meckenheim bei Bonn gehört, soll Lüfthildis gelebt haben. Hier liegen ihre Gebeine in der Pfarrkirche St. Peter. Die Verehrung, die es nicht nur in Lüftelberg gab, führte dazu, dass der Ort jahrhundertelang von Pilgerinnen und Pilgern besucht wurde. 1981 begannen die Spiele mit etwa 20 Aktiven. Ihr Ziel war die Wiederbelebung der alten Wallfahrtstradition im Dorf Lüftelberg. Heute gehören dem Verein 200 Mitglieder an. Inzwischen ist das Repertoire der Gruppe auf rund 25 Stücke angewachsen, darunter auch Aufführungen über berühmte Heilige wie Franz von Assisi, Don Bosco, Hildegard von Bingen oder Nikolaus von Flüe und Elisabeth von Thüringen. Der Großteil der Aufführung fand in der Köln/Bonner Gegend statt. Aber auch in Hamburg, Berlin, Mainz, in Bayern, im Schwarzwald, im Schwäbischen, in Holland, in Frankreich und der Schweiz traten sie auf. Bei mehreren Katholikentagen und Ökumenischen Kirchentagen waren sie vor Ort. Im Saarland ist es der erste Auftritt des Theatervereins.