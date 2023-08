Konzert vor dem Bürgerhaus Hausbacher Musiker dürfen die ersten sein

Zu Beginn des Jahres hat der Gemeinderat der Gemeinde Losheim am See einstimmig beschlossen, eine mobile Bühne anzuschaffen, die insbesondere den zahlreichen Vereinen in der Gemeinde zur Verfügung stehen soll. Nach der Auftragsvergabe an eine Fachfirma stand am Mittwoch die Lieferung der Neuanschaffung und die Einweisung in die Trailerbühne an.