Verein wird 100 Jahre alt Ein ganzes Jahrhundert alt und kein bisschen leise

1924 fing alles an. Ein paar Musikbegeisterte Wahlener Bürger gründeten in politisch schwierigen Zeiten einen Verein, um gemeinsam zu musizieren. Heute, 100 Jahre später, präsentiert sich dieser mit vollgepacktem Programm für ein ereignisreiches Jubiläumsjahr. Los geht es am Samstag, 14. September, ab 19 Uhr in der Sport- und Kulturhalle Wahlen mit dem Fassanstich durch Schirmherr Claus Kessler, begleitet vom Patenverein MV Bierlingen aus dem Schwarzwald. Ein weiteres Highlight der Oktoberfestparty am Samstag sind die bekannten Brass-Formationen Perblechs und 2-Takt Brass aus Oberschwaben. Insgesamt 20 Musikerinnen und Musiker heizen den Festbesuchern mit bekannten Blasmusik-Melodien und Partyhits ein.