Musikverein spendet : Musikfreunde unterstützen Lars

Rappweiler-Zwalbach Das Adventskonzert der Musikfreunde Hochwald, das traditionell am dritten Adventssonntag in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt stattfindet, war ein voller Erfolg. In diesem Jahr haben die Musiker sich entschieden, den Spendenaufruf „Ein Treppenlift für Lars“ zu unterstützen.

Wegen einer schweren Muskelerkrankung ist der fünfjährige Lars aus Weiskirchen in Zukunft auf einen Treppenlift angewiesen, um in das Haus der Familie zu gelangen. Durch die große Spendenbereitschaft der Konzertbesucher können die Musikfreunde Hochwald nun den Betrag von 750 Euro spenden und bedanken sich bei allen für die große Unterstützung. Trotz zahlreicher Veranstaltungen in der näheren Umgebung kamen etwa 300 Zuhörer in die Mia-Kirche in Rappweiler, die sich am dritten Adventssonntag in einen vollbesetzten Konzertsaal verwandelte.