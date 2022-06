Rundes Jubiläum : Museums-Eisenbahn fährt seit 40 Jahren

Am Sonntag fährt sie wieder, die historische Dampflok des Museums-Eisenbahnclubs Losheim (MECL). Foto: Museums-Eisenbahnclub Losheim

Losheim am See Seit dem 12. Juni 1982 dampft und zischt die Losheimer Museums-Eisenbahn durch die Lande. Das wird nun am Sonntag gefeiert.