Unfall in Losheim : Mofa-Fahrer beschädigt Auto und verschwindet

Losheim am See Nach dem Unfall am Montag sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Mofa-Fahrer hat in Losheim am See Autos beschädigt und ist verschwunden. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mit Sitz in Wadern mitteilt, meldeten sich am Montagabend gegen 21.20 Uhr Anwohner der Hochwaldstraße in Losheim am See, dass ein Mofa geparkte Fahrzeuge beschädigt habe.

Von den Beamten konnte vor dem Anwesen Hochwaldstraße 29 in Losheim auf einem Stellplatz ein schwarzer Ford Kuga vorwärts eingeparkt festgestellt werden. Neben dem rechten Hinterrad des Pkw lagen mehrere, blaue Kunststoffteile sowie ein Teil eines schwarzen Motorradhelms und ein transparentes Visier.

An der Felge des rechten Hinterrads waren mehrere Kratzer und blaue Lackspuren zu sehen, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Eine Anwohnerin sagte, sie habe aus ihrem Fenster heraus beobachtet, wie ein blaues Mofa mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung McDonalds kommend die Hochwaldstraße herunter in Richtung Vogteistraße fuhr.

Der Fahrer habe gewendet und sei wieder zurück in Richtung McDonalds gefahren. Danach habe er erneut gewendet und sei wieder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Hochwaldstraße heruntergefahren. Am Ende einer Rechtskurve sei er mit dem Ständer des Mofas an der Bordsteinkante angestoßen und gefallen.

Im Anschluss sei das Mofa in das Hinterrad des schwarzen Ford Kuga hinein gerutscht. Nach dem Unfall haben zwei weiße Fahrzeuge angehalten und dem Mofa-Fahrer geholfen, die durch den Unfall abgebrochenen Kunststoffteile des Mofas aufzusammeln, teilte die Polizei weiter mit.