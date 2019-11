Mitgliederversammlung BEG Hochwald in Losheim : Sonne lässt die Energie-Rebellen strahlen

Info

Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Hochwald eG schloss das Geschäftsjahr 2018 in Losheim am See mit beeindruckenden Zahlen ab. So erhöhte sich ihr Reingewinn von 142 757 Euro im Jahr 2018 auf 183 773 im vergangenen Geschäftsjahr.

Die Mitglieder der Genossenschaft setzen sich zu 95 Prozent aus Privatpersonen und zu jeweils zwei Prozent aus Landwirten sowie Unternehmen und Banken zusammen.Die durchschnittliche Beteiligung jedes Mitglieds an der BEG liegt aktuell bei jeweils 7595 Euro. Das gesamte Investitionsvolumen beziffert die BEG Hochwald eG derzeit mit 22 000 000 Euro.

Ihre Geschäftsbereiche umfassen: PV–Anlagen, Windkraftanlagen, Biogasanlagen, Biomasse/Holz, BHKW, Wärmenetzbetrieb, Speicherbetrieb, Stromprodukte, Energieberatung, Elektromobilität und Energieeffizienz.