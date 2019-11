Gewinn für Mitlosheimer : 30 Jahre sparen haben sich gelohnt

Losheim Seit 30 Jahren ist Stefan Krämer aus Mitlosheim im Sparverein aktiv. Nun wurde seine Treue mit einem Gewinn belohnt. In der Losheimer Volksbank überreichte ihm Lothar Heitze, Mitarbeiter von Peugeot Deutschland, die Schlüssel eines nagelneuen Peugeot 3008. Der Wunsch, einer sinnvollen Sache zu dienen, hatte Krämer bewogen, seine Geldanlage über den Sparverein abzuwickeln und damit eine Organisation zu unterstützen, die jährlich rund 950 000 Euro für gemeinnützige Zwecke spendet.

Der Verein, vor über 60 Jahren gegründet, betreut mittlerweile die Sparer der Vereinigten Volksbanken von Saarlouis, Losheim am See und Sulzbach und der Sparkasse Merzig-Wadern. 1972 wurde das erste Auto übergeben, es ging damals ebenfalls nach Mitlosheim. Vorstandsmitglied Bernd Mayer lobte das Engagement der Sparer und den Einsatz der Kundenberater, die unermüdlich für diese Art der Geldanlage werben. Dank des Sparvereins, in dem auch viel ehrenamtlich mitgearbeitet wird, kann der komplette Erlös für gute Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Auf dem Parkplatz der Volksbank nahm Krämer seinen neuen Wagen in Besitz – vielleicht ein Anreiz für sparwillige Menschen und ein Indiz dafür, dass gute Taten manchmal auch mehr als eine ideelle Belohnung in sich tragen.