Wallfahrt : Messe im Lückner zieht viele Pilger an

An Pfingstmontag gibt es die Wallfahrt zur Odilienkapelle im Lückner. Pfarrer Peter Alt und Pfarrer Patrik Krutten aus Merchweiler-Wemmetsweiler zelebrierten den Gottesdienst. Foto: Werner Krewer. Foto: Werner Krewer

Wahlen Auch dieses Jahr war an Pfingstmontag die Odilienkapelle im Lücknerwald Ziel vieler Wallfahrer. Von Wahlen aus führte die Prozession zur Kapelle. Dieses Mal erhielt Pfarrer Peter Alt Verstärkung. Den ehemalige Kaplan Patrik Krutten und jetziger Pfarrer in Wemmetsweiler/Merchweiler hatte es in seine Heimat zurückgezogen, begleitet von 44 Pilgern.

Von Werner Krewer