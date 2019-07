Honzrath : Gelebte Freundschaft mitten in Europa

Bei der Übergabe der Gastgeschenke (v.l.): PV-Vorsitzender Artur Schumacher, der stellvertretende Bürgermeister Jean-Pierre Tripognez, Bürgermeister Thomas Collmann, die Comité-Vorsitzende Barbara Klepacki, die zweite PV-Vorsitzende Annerose Jakobs und Ortsvorsteher Joachim Gratz. Foto: nb

HONZRATH Zum 34. Mal fand ein Partnerschaftstreffen mit Vertretern aus Honzrath und La Grande Paroisse statt – diesmal wieder im Saarland.

Wie eng und herzlich die deutsch-französischen Kontakte zwischen zwei Gemeinden sein können, wurde am Wochenende wieder in Honzrath deutlich, wo die Freunde aus La Grande Paroisse zu der im jährlichen Wechsel stattfindenden traditionellen Jumelagefeier per Bus und Pkw angereist waren. Der Partnerschaftsverein (PV) Beckingen-Honzrath hatte wieder weder Kosten noch Mühen gescheut, um den Gästen, darunter auch neue Familien, einen angenehmen Aufenthalt mit ansprechendem Programm zu bieten.

So wurde ihnen am Freitagabend ein freundschaftlicher Empfang mit den passenden Getränken nebst einer Fotopräsentation in der Mehrzweckhalle bereitet. Der PV-Vorsitzende Artur Schumacher nahm die Begrüßung vor. Nach kurzer Nacht startete man am Samstagmorgen beizeiten mit zwei Bussen in Richtung Koblenz. Auf dem Parkplatz der Raststätte Eltztal wurde eine Frühstücksrast als uriges Picknick im Freien mit saarländischer Lyoner und anderen Spezialitäten eingelegt. Weiter ging es in die Stadt am Zusammenfluss der Mosel in den Rhein. Über diesen führte dann eine Seilbahnfahrt hoch hinauf zur Aussichtsplattform des ehemaligen Bundesgartenschaugeländes bei der Festung Ehrenbreitstein.

Wieder zurück an der Bodenstation ging es ein paar Meter weiter zum Deutschen Eck. Hier wurde die Treppe des großen Kaiser-Wilhelm-Denkmals als idealer Ort für das obligatorische Gruppenfoto genutzt, ehe dann mit dem Stadtbähnchen eine Rundfahrt durch die Altstadt erfolgte, wo später noch Gelegenheit zum Bummeln zu Fuß bestand. Der Heimweg nach Honzrath wurde für einen Sektempfang und gemeinsames Abendessen in geselliger Runde im Berghotel auf dem Kockelsberg mit Ausblick über die Domstadt Trier bereichert.

Am Sonntag frühstückten Gastgeber und Gäste in familiärer Atmosphäre und machten sich später auf zur offiziellen Jumelagefeier mit Austausch von Präsenten sowie Speis, Trank, Unterhaltung und Tanz im Schmelzer Brauhaus. Musiker Horst Irsch sorgte in bewährter Manier für gute Stimmung, zu der auch der eigens ins Leben gerufene kleine eigene PV-Chor unter Leitung und mit Solopartien von Franz-Josef Johann und Akkordeonbegleitung der zweiten PV-Vorsitzenden Annerose Jakobs, die auch als Übersetzerin wirkte, deutsche und französische Lieder erklingen ließ. Und dafür gab es großen Applaus.