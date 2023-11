Martinslauf in Losheim mit Riesen-Teilnehmerfeld Wieder einmal top gelaufen

Ein Lauf in malerischer Umgebung. Dazu die Vorfreude auf eine der begehrten Brezeln: Der Martinslauf des TV Losheim lockte am Sonntag trotz richtig ungemütlichem Wetter eine im Vergleich zu anderen Laufveranstaltungen schier unfassbare Starterzahl an den Stausee. Die Veranstalter durften sich mit 1564 Anmeldungen über ein rekordverdächtiges Ergebnis freuen: „Wir sind mega stolz, hatten bereits fast 1400 Voranmeldungen und heute allein im Hauptlauf noch mal 60 Nachmeldungen. Das Ergebnis zählt mit Sicherheit zu den Top-Drei-Ergebnissen unseres Laufes“, zeigte sich Thomas Breidt, Vorstand für Organisation beim TVL, von der Resonanz bei der 33. Auflage begeistert. Allein zum Hauptlauf machten sich mehr als 350 Läufer auf.