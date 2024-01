Laufsport Der eine gönnt sich ein Bier, der andere ein Stück Kuchen

Die Strecke war diesmal knapp 1,6 Kilometer länger, das Ergebnis aber identisch: Wie im Vorjahr hatte Sammy Schu aus Tholey auch bei der 33. Auflage des Mitlosheimer Silvesterlaufs die schnellsten Beine. Der 30-Jährige von den LTF Marpingen erreichte am Samstag als souveräner Sieger das Ziel am Bürgerhaus in Mitlosheim. In 31:55 Minuten lag Schu über die welligen 8,9 Kilometer im Hauptlauf knapp zwei Minuten vor Altmeister Martin Schedler vom Salomon Running Team – und blickte zufrieden auf sein Rennen: „Ich war relativ schnell allein unterwegs. Die Strecke war zwar länger, aber im Wesentlichen die gleiche wie im Vorjahr. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon gewonnen habe, aber ich freue mich über den erneuten Sieg“, sagte Schu und kündigte nach der Titelverteidigung an: „Darauf trinke ich heute Abend ein schönes Bier.“