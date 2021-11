Losheim am See : Marktbus fährt an drei Tagen in der Woche

Der Marktbus an der Haltestelle im Zentrum von Losheim Foto: Dominik Brausch​

Losheim am See In der Gemeinde Losheim am See fährt der Marktbus jetzt an drei Tagen in der Woche. Die Gemeinde erweitert das Marktbus-Angebot, um den ÖPNV in der Seegemeinde zu stärken und die umweltschonende Alternative für Menschen ohne eigenes Auto zu fördern.

Für einen Euro pro Fahrt können Bürgerinnen und Bürger von allen Ortsteilen in den Kernort fahren.

Seit 1999 gibt es in Losheim am See das Angebot, mit dem sogenannten Marktbus montags und freitags von den einzelnen Ortsteilen in den Kernort Losheim und zum Globus-Markt zu fahren. Der Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, das Angebot zu erweitern, weshalb die Fahrzeiten auf Mittwoch ausgedehnt werden. Damit wird das ÖPNV-Angebot in der gesamten Gemeinde Losheim am See optimiert.

Gedacht ist der Marktbus für Menschen ohne Auto, die vormittags Arztbesuche oder Einkäufe in Losheim erledigen möchten. Aber auch Menschen mit Auto bietet der Marktbus die Möglichkeit, den eigenen Pkw stehenzulassen, um einen persönlichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase und damit zum Klimaschutz zu leisten. Günstiger als eine Fahrt mit dem Auto ist der Marktbus ebenfalls, teilt die Gemeinde mit.

„Die Marktbusse verkehren auf den normalen Linien und werden nicht zusätzlich eingesetzt“, erklärt Bürgermeister Helmut Harth. Zu den angegebenen Zeiten zahlt man auf diesen Strecken montags, mittwochs und freitags nur den ermäßigten Fahrpreis. Die Gemeinde Losheim am See übernimmt die Differenz zum normalen Fahrpreis. Unterstützung gibt es außerdem von örtlichen Unternehmen und Ärzten, die sich als Sponsoren engagieren.