Marienkapelle Losheim am See Marienkapelle in Losheim ist ein Kleinod

Losheim am See · Die älteste von vier Kapellen in der See-Gemeinde steht in der Nähe des Rathauses an der Abzweigung Bahnhofstraße/Saarlouiser Straße (Nähe Museumseisenbahn) auf der linken Seite noch vor dem Kreisel in Fahrtrichtung Rissenthal.

15.10.2023, 16:47 Uhr

Blick in den schlicht gehaltenen Altarraum der Kapelle Foto: Brücker Erich

Von Erich Brücker