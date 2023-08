Manufaktur in Rimlingen Hier wird alles natürlich selbst gemacht

Rimlingen · Seit sieben Jahren betreibt Tanja Schmitt in Rimlingen ihre Manufaktur „Natürlich selbstgemacht“. Ihre Brotaufstriche und andere Leckereien bietet sie jetzt auch in einem offenen Schrankregal an.

28.08.2023, 15:45 Uhr

In ihrem Hof hat Tanja Schmitt ein Selbstbedienungsregal eingerichtet, in dem ihre Angebote rund um die Uhr greifbar sind. Foto: Ute Keil​

Von Ute Keil

Seit 2016 wird der Herd in der geräumigen, blitzblanken Küche von Tanja Schmitt nicht mehr kalt. Fast täglich steht sie dort und produziert feine Brotaufstriche und andere Leckereien, die sie neuerdings auch in einem offenen Schrankregal in ihrem Hof feilbietet. Hier darf man sich rund um die Uhr bedienen. Hat sie keine Angst um ihre Kasse? „Nein“, sagt sie, „ich vertraue meinen Kunden und bin noch nie enttäuscht worden.“ Die Leute legten eher einen Euro zu viel hinein als einen zu wenig.