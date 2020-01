Aktion der Malteser in Mitlosheim : Sternsinger der ersten Stunde sind auch dabei

Mitlosheim Zum 35. Mal sind in Mitlosheim die Sternsinger unterwegs. Das Motto der Aktion: „Frieden! Im Libanon und weltweit.“

„Der Mantel ist zu kurz für dich. Du bist ein großes Stück gewachsen. Probier mal diesen hier.“ Helga Haßler-Scherer ist in ihrem Element. Der Gruppenraum der Mitlosheimer Malteser liegt voller Gewänder und Zubehör für die Sternsinger, die am 5. Januar 2020 wieder durch das Dorf ziehen werden, um zu singen, die Häuser zu segnen und Geld für Not leidende Kinder zu sammeln.

Zum 35. Mal in Folge klopfen die kleinen Könige an die Türen. Das Besondere bei dieser Aktion: Vier alte Hasen, die vor 35 Jahren als Kinder bei der ersten Aktion mitgegangen waren, sind heute wieder dabei, frisch eingekleidet von Helga Haßler-Scherer, die ihnen passende Gewänder geschneidert hat. Erik Haßler, Markus Minninger, Monika Hoff und Marco Witt werden jeweils ein Kindertrio begleiten. Die Mitlosheimer Sternsinger hatten bis 2001 41 487 DM gesammelt, bis einschließlich 2019 kamen 36 840 Euro zusammen.

Im Jahre 2020 steht die Aktion unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Der Libanon wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder von kriegerischen Auseinandersetzungen erschüttert. Heute herrscht Frieden in diesem Land und die Libanesen haben viele Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Etliche Religionen werden hier in gegenseitiger Akzeptanz nebeneinander praktiziert und in den Schulen ist „Frieden“ ein Unterrichtsfach. Das finanzielle Ergebnis der kommenden Sternsingeraktion wird die humanitären Bemühungen im Libanon unterstützen, damit die Kinder in den Flüchtlingslagern gut ernährt und ärztlich betreut werden und in die Schule gehen können.