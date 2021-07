Gastronomen nach dem Lockdown : Das See-Restaurant hat sich für seine Gäste herausgeputzt

Losheim Das Maison au Lac am Stausee in Losheim hat den Lockdown für ausgiebige Renovierungen genutzt. Wir zeigen an dem Restaurant exemplarisch, wie die Gastronomen die erzwungene Schließung genutzt haben, um sich neu aufzustellen.

Das Restaurant Maison au Lac am Losheimer Stausee hat – wie so viele andere Gaststätten und Hotels auch – die Zeit im Lockdown genutzt, um das Haus gründlich zu renovieren. Diese Arbeiten seien schon seit über einem Jahr in der Planung gewesen, sagt Jolanda Rollinger, die das Restaurant am Stausee schon seit 1997 leitet. In dem Jahr ging das Maison au Lac aus dem früheren Seerestaurant hervor. Damals hat Rollinger das Restaurant gemeinsam mit ihrem Ehemann Edi Rollinger übernommen, der Küchenchef war. Inzwischen ist er leider verstorben. Seitdem hat Andreas Wegener den Chefkoch-Hut in dem Losheimer Restaurant auf.

Von außen gesehen hat sich am Maison au Lac wenig getan, dort wurde nur die Terrasse neu bepflanzt, wie Rollinger erzählt. Das Gros der Arbeiten wurde in den Innenräumen verrichtet: Im Januar, Februar und März wurde hier ausgiebig renoviert, jeder Raum der Gaststätte wurde neu gestaltet und bekam einen frischen Anstrich. „Wäre der Lockdown nicht gewesen, hätten die Arbeiten deutlich schneller erledigt werden müssen“, berichtet die Restaurantleiterin. „Dann hätten wir nur die Wanderstube geöffnet und dort alle Gäste bewirtet. Aber durch den Lockdown war das natürlich einfacher und wir hatten dafür mehr Zeit.“

Info Ministerium fördert Investitionen Das Wirtschaftsministerium fördert Investitionen im saarländischen Gastgewerbe mit dem „Sonderkonjunkturprogramm Gastgewerbe“. Die für das Programm vorgesehenen drei Millionen Euro sind laut Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger bereits komplett verplant. Das Sonderkonjunkturprogramm soll mithilfe von EU-Mitteln jedoch fortgeführt werden. Die bislang geförderten Projekte verteilen sich auf 52 Betriebe im ganzen Saarland. Im Kreis Merzig-Wadern wurden laut Ministerium mit Abstand die meisten Projekte bewilligt: Mit 14 Anträgen liegt der Grüne Kreis an der Spitze vor dem Saarpfalz-Kreis und dem Regionalverband Saarbrücken mit jeweils elf Anträgen. Danach folgen St. Wendel mit sieben, Neunkirchen mit fünf und Saarlouis mit vier Anträgen. Das Investitionsvolumen beläuft sich in Merzig-Wadern auf 1,7 Millionen Euro, die Zuschüsse des Ministeriums betragen dementsprechend 850 000 Euro, da es jeweils die Hälfte der Kosten für Investitionen trägt.

Die jetzt abgeschlossenen Renovierungsarbeiten waren laut Rollinger die aufwändigsten seit über 20 Jahren. Das letzte Mal sei 1996 so ausführlich renoviert worden. Dann kam nach den Worten der Restaurantleiterin auch erst der dritte Gastraum mit der großen Pyramidenkuppel hinzu. Im Vergleich zu vorher sind alle Innenräume des See-Restaurants auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen. Die Fliesen, mit denen alle Räume ausgelegt waren, sind einem warmen Boden in Holzoptik gewichen. Die Wände und Decken haben einen neuen, helleren Anstrich erhalten, auch die Beleuchtung wurde komplett erneuert.

„Wir haben versucht, in jedem Raum den See irgendwie einzufangen“, beschreibt Rollinger. „Auch wenn er nicht von überall zu sehen ist.“ In dem großen Gastraum mit Pyramidenkuppel hängt ein großes Bild vom Stausee. In dem länglichen Raum links vom Eingang wurden Spiegel angebracht, damit man von überall Richtung See blicken kann – auch wenn er aufgrund der Vegetation nicht direkt zu sehen ist. Beide Räume sind außerdem mit einer rustikal anmutenden Steinmauer versehen, in der jeweils ein Feuer lodern kann – rein elektrisch. „Das ist äußerst praktisch für den Gastronom“, sagt Rollinger. Der Bereich um die Theke und die Wanderstube – in der Gäste bei eigens gebuchten Veranstaltungen auf zwei Etagen separat bewirtet werden können – wurden ebenso neu eingerichtet.

Die Corona-Zeit beschreibt die Restaurantleiterin generell als anstrengend, gerade auch für das Personal. Mit Maske zu arbeiten, sei eine besondere Belastung, auch schon im Sommer vergangenen Jahres. Im November kam es dann erneut zum Lockdown, alles musste vorerst wieder schließen. „Wir haben auch das Take-away kaum angeboten, dafür sind wir zu weit ab vom Schuss“, sagt sie. „Das haben wir vor allem gemacht, um den Kunden zu zeigen, wir sind da.“ Bis Weihnachten habe man das Essen zum Mitnehmen noch angeboten, habe das dann aber einstellen müssen.

Derzeit kämen die Gäste lieber, wenn sie sich draußen hinsetzen können, da dort kein Test verlangt werde. Dem mache aber das regnerische Wetter gerade einen Strich durch die Rechnung. „Man merkt, dass weniger Leute kommen“, sagt Rollinger. Insgesamt habe sie Plätze für 350 Gäste: 200 innen und 150 außen. Aufgrund der Corona-Auflagen könne sie nur noch die Hälfte an Gästen bewirten.

Das Ziel der Umbauarbeiten: Alles luftiger gestalten, modern und gemütlich sollte es werden, damit die Gäste gerne kommen und bleiben. „Man muss ja nicht immer was essen, manchmal sagt man auch einfach sagen, wir sitzen dort gemütlich zusammen und trinken nur was“, erklärt Rollinger. Man wolle nun auch mehr junge Leute ansprechen, biete Cocktails und Longdrinks an und wolle abends eine Bistro-Atmosphäre schaffen. „Die Gäste nehmen die neuen Räume bisher gut an“, sagt die Restaurantleiterin.

