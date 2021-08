Bitte um Hinweise : Mähroboter bei Losheim gestohlen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Losheim am See Die Polizei Nordsaarland bittet um Hinweise zu einem gestohlenen Mähroboter in Losheim.

In der Nacht auf Sonntag, 1. August, wurde in der Diedenhofenstraße in Losheim ein Mähroboter inklusive Ladestation und Zubehör von einem privaten Grundstück entwendet, teilt die Polizei Nordsaarland mit. Um Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten.