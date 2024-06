Reisen gehen bis nach Albanien In der Natur fürs Leben lernen

Britten · Seit 29 Jahren besteht der christliche Pfadfinderverein „Stamm Grimburg“ in Britten. Im SZ-Gespräch erklärte der 23-jährige erste Vorsitzende Lucas Orth, was ihm am Pfadfindersein am besten gefällt, was auf dem Programm der Gruppentreffen steht und wie wichtig die regelmäßig stattfindenden Sippen-Fahrten für den Verein sind.

25.06.2024 , 14:05 Uhr

Der erste Vorsitzende Lucas Orth steht stolz vor dem Pfadfinderheim in Britten. Foto: Emma Schmitz

Von Emma Schmitz