Losheims Bürgermeister blickt auf vergangenes Jahr zurück Ein Jahr voller Veränderungen für die Seegemeinde

Hinter der Gemeinde Losheim am See liegt ein ereignisreiches Jahr 2023, das viele Veränderungen gebracht hat – die meisten davon zum Positiven. Darauf wies der Losheimer Bürgermeister Helmut Harth in der letzten Sitzung des Gemeinderates vor dem Jahreswechsel in seiner Abschlussansprache hin. Die Seegemeinde habe vor allem durch ihr Engagement im Bereich Tourismus und hier insbesondere Wandertourismus landesweit an Profil gewonnen und sich auch in der Landespolitik einen guten Namen gemacht, befand Harth: „In Saarbrücken nimmt man Losheim am See als wichtigen Tourismus- und Wirtschaftsstandort im Nordsaarland wahr.“ Nicht nur dank der Unterstützung des Landes, sondern auch durch den ausgeprägten Gemeinschaftssinn der Bürger sei es gelungen, Losheim zu einem lebenswerten Ort für alle zu machen. Dafür dankte Harth all jenen Menschen, die sich ehrenamtlich in der Gemeinde engagieren: „Ihr selbstloser Einsatz ist das Herzstück unserer Gemeinschaft.“