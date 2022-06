Golf-Turnier : Holletschek siegt beim Heimspiel

Maxime Holletschek freut sich über ihren Sieg in Nunkirchen. Foto: Holletschek Foto: Silvia Holletschek

Nunkirchen Golferin Maxime Holletschek aus Losheim hat beim „European Juniors International“ einen Heimsieg gefeiert. Das 17 Jahre alte Talent setzte sich auf der Anlage des Golfparks Weiherhof in Nunkirchen gegen internationale Konkurrenz durch.

Die für den 1. Golfclub Westpfalz startende Holletschek hatte am Ende acht Schläge Vorsprung vor ihrer Vereinskollegin Marie Martin. Nina Hölzenbein vom Mainzer GC komplettierte als Dritte das Podium.

Ihre jüngere Schwester Romy, die für den Mainzer GC antritt, schaffte als Zehnte ebenfalls den Sprung in die Top 10. Beim „European Juniors International“ handelt es sich um ein bedeutendes Nachwuchsturnier, an dem Golfer aus ganz Europa teilnehmen. So setzte sich der Ire Jake Foley bei den Jungen durch.