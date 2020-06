Motorsport : In Zweibrücken sollen wieder Motoren dröhnen

In Zweibrücken sollen wieder Motoren dröhnen

Tolle Rennen vor vollen Tribünen: In den 90er Jahren lieferten sich die STW-Piloten spannende Rennen in Zweibrücken. Foto: Hartung

Zweibrücken Der Losheimer Wolfgang Heinz möchte die legendären Flugplatzrennen wieder aufleben lassen – historisch.

Er war Schauplatz mitreißender Windschatten-Schlachten, heißer Ausbrems-Manöver und harter Zweikämpfe: der Flugplatz im pfälzischen Zweibrücken. Von 1996 bis 1999 kämpften die Piloten der Super-Tourenwagen-Meisterschaft (STW) hier um Renn-Siege und Pokale – und lockten stets Zehntausende Zuschauer in die Pfalz. Legendäre Fahrer wie Johnny Cecotto, Laurent Aiello, Karl Wendlinger, Hans-Joachim Stuck oder Christian Danner hinterließen auf dem Flughafen-Kurs ihre Bremsspuren. Parallel dazu fanden auch Motorradrennen statt.

Vor allem aber die STW-Rennen lockten die Massen an. 1999 legte Christian Abt mit einem Doppelsieg in Zweibrücken den Grundstein für seinen späteren Titelgewinn in der letzten Saison der Meisterschaft. Traurig: Mit der STW-Serie starb 1999 auch die Rennstrecke auf dem Flugplatz.