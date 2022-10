Auf Rallye in Frankreich : Losheimer bei Frankreich-Rallye

Mit diesem Escort RS 2000 Baujahr 1979 starten Wolfgang und Kilian Heinz bei der Oldtimerrallye Routes des Vosges in den Vogesen. Foto: presse-bilder.com

Losheim Das Vater-Sohn-Gespann Heinz-Heinz geht mit seinem Ford Escort bei der Route des Vosges an den Start.

Nun schon zum 23. Mal startet am 22. und 23. Oktober die Oldtimerrallye Routes des Vosges zwischen dem französischen Colmar, Epinal und Belfort. Im benachbarten Frankreich wird das Losheimer Vater-Sohn-Duo Wolfgang und Kilian Heinz wiederum dort am Start sein. Am Freitagnachmittag lädt der Veranstalter zu einem Prolog über 60 Kilometer rund um das Skigebiet ein. Ab dem bekannten Skiort La Bresse starten dann am Samstag und Sonntag rund 70 Teams aus sechs Ländern Europas in den drei Wertungen zu einer Fahrt mit 460 Kilometer Streckenlänge.

Gespickt mit schwierigen Navigationsaufgaben wie Gleichmäßigkeitsprüfungen, Kartenleseaufgaben und sonstigen Herausforderungen historischer Rallyes treffen sich die Spezialisten der Szene zum letzten Lauf der „Trophee Historique de France“ an der dortigen Winterstation. In die „Höhle der Löwen“ wagen sich wegen den schwierigen Aufgabenstellungen nur wenige Teams aus Deutschland. Schnee ist trotz der Höhe nicht in Sicht. Jedoch jede Menge Mitbewerber um einen der vorderen Plätze gilt es für das Vater-Sohn Duo Wolfgang und Kilian Heinz am Samstagmorgen ab 8 Uhr zu schlagen.

Der Ford Escort RS 2000 MK 2 aus dem Jahre 1979 wurde nach der erfolgreichen Teilnahme an der Olympia­rallye bei Ford Hissler in Niederlosheim durchgecheckt und ist der einzige Wagen dieses Modells in der Nennungsliste.

Die Teams erreichen das Ziel nach der dritten Etappe und 110 Kilometern am Sonntag gegen Mittag, die Siegerehrung ist ab 14.30 Uhr in den großen Räumen der Skistation. Es wird spannend für die beiden, denn beim dritten Mal wollen sich Vater und Sohn schon weiter vorne platzieren und damit das Oldtimerjahr 2022 erfolgreich beenden.