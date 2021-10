Im Vater-Sohn-Duo : Losheimer Duo startet bei Oldtimer-Rallye

Losheim Bei der 23. Oldtimerrallye Routes des Vosges startet das Vater-Sohn-Duo Wolfgang und Kilian Heinz aus Losheim und zeigt sich ehrgeizig.

Am Wochenende 23. und 24. Oktober jährt sich zum 23. Mal die Oldtimerrallye Routes des Vosges zwischen dem französischen Colmar, Epinal und Belfort. Im benachbarten Frankreich wird das Losheimer Vater-Sohn Duo Wolfgang und Kilian Heinz zum ersten Mal in diesem Jahr eine Oldtimerveranstaltung absolvieren, teilt Wolfgang Heinz mit.

Am Freitagnachmittag lädt der Veranstalter der Rallye zu einem Prolog über 60 Kilometer rund um das Skigebiet ein. Ab dem bekannten Skiort La Bresse starten dann am Samstag und Sonntag über 70 Teams aus sechs Ländern Europas in den drei Wertungen zu einer Fahrt von 460 Kilometer Streckenlänge. Gespickt mit Navigationsaufgaben wie Gleichmäßigkeitsprüfungen, Kartenlese-Aufgaben und sonstigen Herausforderungen historischer Rallyes treffen sich die Spezialisten der Szene zum letzten Lauf der „Trophee Historique de France“ an der dortigen Winterstation. Schnee ist aber bisher trotz der Höhe nicht in Sicht.