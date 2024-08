Ortsräte in Rimlingen, Bachen und Niederlosheim Rimlingen hat einen neuen Ortsvorsteher

Eine Änderung an der Spitze des Ortsrats gib es in Rimlingen: In der neuen Amtszeit stellt nicht mehr die SPD, sondern die CDU als stärkste Kraft mit Patrick Steuer den neuen Ortsvorsteher. Er wurde gemeinsam mit seinem Stellvertreter Torsten Braun (auch CDU) in der konstituierenden Sitzung gewählt. Weitere Mitglieder des insgesamt siebenköpfigen Ortsrates sind Dr. Peter Lauer und Sebastian Hoffmann (beide CDU) sowie von der SPD der vorherige Ortsvorsteher und Zweite Beigeordnete der Gemeinde, Björn Kondak, Thomas Schiffmann und Daniel Mai.