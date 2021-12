Ionen-Generator für Grundschulen und Kitas : Gute Luft beim Lernen und Spielen

In der Losheimer Grundschule besuchte Bürgermeister Helmut Harth eine Klasse und begutachtete die neu eingebauten Luftreinigungsgeräte, die oben rechts an der Decke angebracht wurden. Foto: Monika Priesnitz

Losheim am See Die Gemeinde Losheim am See hat in den Räumlichkeiten der Grundschulen und Kitas sogenannte Ionen-Luftreiniger einbauen lassen.