Losheim Gemeinde zeichnet Auszubildende und Goldene Meister aus

Bürgermeister Helmut Harth betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit des Handwerks und des Mittelstands. „Die vielen kleinen und mittelständischen Betriebe in unserer Gemeinde sind das wirtschaftliche Rückgrat unserer Region“, zog der Verwaltungschef Bilanz, „die Gemeinde Losheim am See verfügt, gemessen an der Einwohnerzahl, über die größte Handwerksdichte im Saarland, worauf wir sehr stolz sind“.