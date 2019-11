Kräuterspaziergang : Tour zu Wurzeln und Kräutern

Losheim Für alle, die die robusten Wildkräuter des Herbstes entdecken wollen, gibt es am Samstag, 16. November, einen Kräuterspaziergang in Losheim. Treffpunkt mit Kräuterpädagogin Klaudia Landahl ist um 11.30 Uhr am Bistro im Seegarten.

