Polizeiinspektion Nordsaarland Polizei sucht nach Rollerfahrer

Im Losheimer Ortsteil Wahlen hat ein noch unbekannter Rollerfahrer bereits am Dienstag, 28. Februar, einen Verkehrsunfall verursacht und danach Unfallflucht begangen, wie die Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland mitteilt. Beim Unfallort handelt es sich um die Dellborner Straße. Um 17.20 Uhr war der Rollerfahrer zu schnell unterwegs und fuhr in ein links abbiegendes Auto. Dabei spielte auch der zu geringe Abstand eine Rolle. Ein zweiter Rollerfahrer forderte den Unfallverursacher daraufhin zur Unfallflucht auf, was dieser auch tat. Der Rollferfahrer und seine Soziusfahrerin entkamen in Richtung Dellborner Mühle. Er trug laut Augenzeugen einen schwarz-weißen Helm und fuhr einen schwarz-weißen Roller. Die Polizei geht davon aus, dass der Roller im Zuge des Unfalls Schäden erlitt. Die PI Nordsaarland geht weiterhin davon aus, dass der Unfallverursacher in der Umgebung von Wahlen wohnt. Hinweise auf den Rollerfahrer, die Soziusfahrerin sowie den Roller gehen an die PI Nordsaarland per Tel. (0 68 71) 9 00 10.