Grundsatzvereinbarung unterzeichnet : Mehr Zusammenarbeit beim Thema Sicherheit

Sie besiegelten die Sicherheitspartnerschaft (von links): die Landtagsabgeordnete Martina Holzner, Innenminister Reinhold Jost und Losheims Bürgermeister Helmut Harth. Foto: MIBS

Losheim am See Das Saarland und die Gemeinde Losheim am See vertiefen die Kooperation zwischen Vollzugspolizei und Gemeinde im Sinne einer strukturierten, auf Dauer angelegten Sicherheitspartnerschaft. Dazu unterzeichneten Innenminister Reinhold Jost und Bürgermeister Helmut Harth im Rahmen des Antrittsbesuchs des Ministers dieser Tage einen sogenannten Letter of Intent (Absichtserklärung).

Innenminister Reinhold Jost sagte hierzu: „Es freut mich, dass mit der Gemeinde Losheim am See bereits die inzwischen elfte Sicherheitspartnerschaft mit der Landesregierung eingegangen wurde.“ Das Konzept trägt nach seinen Ausführungen maßgeblich mit dazu bei, die Sicherheitslage im Land zu verbessern – auch vor dem Hintergrund der gemeinsamen Herausforderungen, unter anderem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Jost: „Überdies wollen wir durch zielgenaue Präventivmaßnahmen das Entstehen von Kriminalitätsbrennpunkten beziehungsweise polizeilichen Schwerpunktörtlichkeiten bereits im Vorfeld durch gemeinsames Zusammenwirken verhindern.“

Um die bisherige gute Zusammenarbeit zwischen der Vollzugspolizei und der Gemeinde Losheim am See zu vertiefen, sollen zum Beispiel frühzeitig potenzielle Problemzonen erkannt und die Sicherheitslage an kritischen Orten verbessert werden. Des Weiteren können gemeinsame Schwerpunktaktionen zwischen Ortspolizeibehörde und Vollzugspolizei durchgeführt werden.

Hintergrund Zur Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit werden im Saarland unter anderem Sicherheitspartnerschaften mit interessierten Städten eingegangen. Neben der nun besiegelten Kooperation mit der Gemeinde Losheim am See bestehen bereits Partnerschaften zwischen dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport und der Landeshauptstadt Saarbrücken sowie den Städten Neunkirchen, Sulzbach, Merzig, Dillingen, Saarlouis, Völklingen, St. Ingbert, Bexbach sowie der Gemeinde Großrosseln.