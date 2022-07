Hoher Schaden entstanden : Mehrere Geldautomaten in Losheimer Globus gesprengt – Polizei nennt mehr Details zur Tat

Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Losheim am See In der Nacht auf Freitag sind in Losheim am See mehrere Geldautomaten in dem dortigen Globus-Markt gesprengt worden. Der Markt wurde mittlerweile wieder geöffnet, die Polizei ist aber noch vor Ort. Der angerichtete Schaden scheint extrem hoch.

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag mehrere Geldautomaten in Losheim am See in dem dortigen Globus Warenmarkt gesprengt. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei zum Markt alarmiert. Ein Anwohner soll laut der Deutschen Presse-Agentur durch einen Knall auf die Sprengung des Automaten aufmerksam geworden sein. Um eine Gefahrenlage auszuschließen, mussten die Beamten den Supermarkt sperren. Dieser ist nun wieder für die Kunden geöffnet. Die Einsatzkräfte sind jedoch noch bis zirka halb 12 vor Ort, um Beweise zu sichern. Die Ermittlungen laufen.

Über die genaue Vorgehensweise der Täter ist noch nichts bekannt. Die Täter waren bei ihrem Versuch, Geld zu erbeuten nicht erfolgreich. Dies ist in den meisten Fällen, die aus dem Saarland in den vergangenen Monaten gemeldet wurden der Fall. In der Regel richten sie bei ihren Versuchen, an Bares zu gelangen, erheblichen Schaden an, ohne dabei aber an die Beute zu kommen.

Die Höhe des Schadens, der durch die Sprengung in Losheim am See entstand, konnte inzwischen durch einen Sprecher des Landespolizeipräsidiums auf einen hohen sechsstelligen Betrag beziffert werden.

Bereits im vergangenen November wurde Globus Opfer einer Geldautomatensprengung. Damals versuchten mehrere Unbekannte in Homburg-Einöd an Bargeld zu gelangen. Sie deponierten Sprengstoff in zwei Automaten, die Detonation ging jedoch schief. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute.