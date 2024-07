„Gnadenlos in die Gastronomie verliebt“ TV-bekanntes Gastro-Ehepaar eröffnet neues Restaurant in Losheim

Bene & Yvi‘s Landscheune – so heißt das neue Restaurant von Benedikt und Yvonne Kleser, den Inhabern des ehemaligen Imbiss-Restaurants Grillwerk in der Trierer Straße in Losheim (Landkreis Merzig-Wadern). Die Neueröffnung findet am Samstag, 27. Juli, um 17 Uhr statt. Auf der Speisekarte des Grillwerks standen neben bewährten Imbiss-Gerichten auch Schnitzel, Cordon Bleu und Salate. „Schon seit längerer Zeit war die Nachfrage nach diesen Speisen größer als nach den traditionellen Imbiss-Gerichten, sodass wir mit unseren Kapazitäten in der Küche und den Sitzplätzen an unsere Grenzen kamen“, erzählt Yvi Kleser.