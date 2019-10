Losheim : Bürger Direkt spenden Gelder an Kitas der Gemeinde

Die Kinder und Erzieher der Kitas freuen sich über die Spende von von Stefan Buchmann (Mitte) und Wolfgang Schmitt (Dritter von links) von Bürger Direkt. Mit dabei ist Lothar Christ (Vierter von links) in einer seiner letzten Amtshandlungen als Bürgermeister der Gemeinde. . Foto: Gemeinde Losheim am See

Losheim Über eine unerwartete und willkommene Geldzuwendung durften sich jüngst die Kinder und Erzieher in den kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Losheim am See freuen. Die Freie Liste Bürger Direkt hatte bei der Kommunalwahl im vergangenen Mai weder für den Gemeinderat noch für die Ortsräte kandidiert.

Daher erging ein entsprechender Vorstandbeschluss, die vorhandenen Gelder in Höhe von 4100 Euro den gemeindlichen Kindergärten in Bergen, Losheim und Wahlen zu spenden. Die willkommene Finanzspritze steht nun in den Einrichtungen für besondere Wünsche der Kinder, Sonderprojekte und Anschaffungen nach freier Wahl außerhalb des normalen Budgets zur Verfügung.