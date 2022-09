Benzin statt Diesel gezapft : Nach Fehler an Losheimer Globus-Tankstelle: So viele Autofahrer sind betroffen

Nach dem Fehler bei der Befüllung an der Globus-Tankstelle: Kunden sollen im Schadensfall nicht mit den Kosten alleine gelassen werden. Foto: dpa/Uwe Lein

Losheim am See An der Globus-Tankstelle in Losheim am See haben Autofahrer vier Tage lang Benzin statt Diesel getankt – unwissentlich, weil die Tanks falsch befüllt wurden. Nun meldet sich Globus zu den Schadensfällen zu Wort.

An der Globus-Tankstelle in Losheim am See waren Tanks falsch befüllt und Autofahrer haben unwissentlich Benzin statt des gewünschten Diesel getankt (wir berichteten). Der Fehler passierte in der Zeit von Freitag, 16. September, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 20. September, 6.30 Uhr. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Kraftstofflieferant die Tanks falsch befüllt. So landete im Dieseltank versehentlich Benzin.

So viele Autofahrer haben unwissentlich falsch getankt

„Unserer Kenntnis nach sind rund 250 Fahrzeuge in unterschiedlichem Umfang betroffen“, teilt Nils Behrens, Leiter des Tank- und Waschstraßengeschäft bei Globus, auf SZ-Anfrage an diesem Montag mit. „Die Kunden erhalten von uns direkt eine Schadensnummer des Versicherers unseres Speditionspartners“, so Behrens. Kunden können sich demnach, wie auf der Website des Unternehmens angekündigt, an das Tankstellen-Team oder die Information vor Ort wenden. „Kein Kunde wird im Schadensfall mit den Kosten alleine gelassen“, teilte Behrens weiter mit. Dieser Fall sei bei Globus einmalig.