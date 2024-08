Infoveranstaltung des Umweltministeriums Kontroverse Debatte in Losheim – am Umgang mit dem Wolf scheiden sich die Geister

Spätestens, als vor kurzem in einem Wohngebiet in Eiweiler ein Wolf gesichtet worden ist, steht fest: Das Wildtier, das in Deutschland gut 150 Jahre lang als ausgerottet galt, ist auch im Saarland wieder angekommen. Was Naturschützer begrüßen, sorgt bei Tierhaltern für große Sorgen und deutliche Verstimmung. Das zeigte eine Informationsveranstaltung des Umweltministerium im Saalbau in Losheim (Landkreis Merzig-Wadern) am Donnerstagabend unter dem Titel „Der Wolf in der Kulturlandschaft“. Hier sprachen Vertreter des Ministeriums über den aktuellen Stand zum Vorkommen des Wolfes in Deutschland und in unserer Region. Kontrovers diskutiert wurden die Themen Herdenschutz sowie Verhaltensregeln für den Fall einer Begegnung mit Wölfen.