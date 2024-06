Nach dem 9. Juni So sind die neuen Machtverhältnisse in den Ortsräten von Losheim am See

In dieser Woche beginnt in der Gemeinde Losheim am See ein wahrer Sitzungsmarathon: Die konstituierenden Sitzungen in allen zwölf Ortsteilen der See-Kommune stehen bevor, außerdem wird am Donnerstag, 11. Juli, auch der Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung in der neuen politischen Konstellation, die sich durch die Kommunalwahl am 9. Juni ergeben hat, zusammentreten.