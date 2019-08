Konzerte in Losheim : Sicher zu Mark Forster und Pur kommen

Info

Am Freitag, 16. August, zum Konzert mit Mark Forster funktioniert die Anreise folgendermaßen: mit der Linie R1 von Merzig, ab Merzig Hbf 13.54, 14.54 und 15.54 Uhr bis Losheim am Hubertushof, dann zu Fuß weiter auf der Straße „Zum Stausee“; mit der Linie R1 von Wadern, ab Wadern ZOB 14.07, 15.07 und 16.07 Uhr bis Hubertushof und weiter zu Fuß auf der Straße „Zum Stausee“. Abreise: mit der Linie R1 nach Merzig, ab Losheim Hubertushof 22.36 Uhr (Ankunft in Merzig Hbf 23.04 Uhr). Es empfiehlt sich die Abreise mit dem Auto, da die letzte Verbindung Linie R1 ab Hubertushof um 22.36 Uhr noch vor dem Veranstaltungsende liegt. Mit der Linie R1 nach Wadern: ab Losheim Hubertushof 23.52 Uhr (Ankunft in Wadern ZOB 00.17 Uhr).

Am Samstag, 17. August, zum Konzert mit Pur: Mit der Linie R1 von Merzig aus: ab Merzig Hbf 14.54 und 16.54 Uhr bis Losheim am Hubertushof, dann zu Fuß weiter auf der Straße „Zum Stausee“. Mit der Linie R1 von Wadern: ab Wadern ZOB 15.12 und 17.12 Uhr bis Hubertushof und weiter zu Fuß auf der Straße Zum Stausee. Abreise: mit der Linie R1 nach Merzig: ab Losheim Hubertushof 23.55 Uhr (Ankunft in Merzig Hbf 00.18 Uhr). Mit der Linie R1 nach Wadern: ab Losheim Hubertushof 23.21 Uhr (Ankunft in Wadern ZOB 23.43 Uhr).